Następstwo antysemickiego ataku w Berlinie. Żydzi ostrzegani przed noszeniem jarmułek

Jak donosi „The Times of Israel”, Josef Schuster, stojący na czele Centralnej Rady Żydów w Niemczech apeluje, by Żydzi odwiedzający duże miasta, unikali noszenia jarmułek. W zamian za to poleca się im noszenie innych nakryć głowy. Jest to następstwo antysemickiego napadu w Berlinie.

Następstwo ataku w Berlinie

Przypomnijmy, 17 kwietnia w dzielnicy Prenzlauer Berg w Berlinie dwóch mężczyzn w jarmułkach zostało zaatakowanych przez trzech sprawców – najpierw rzucali pod ich adresem antysemickie obelgi, następnie jeden z nich wyjął pasek i zaczął okładać nim jednego z nich.

Schuster już trzy lata temu sugerował, by Żydzi mieszkający w Niemczech nie nosili jarmułek w dzielnicach zamieszkanych w większości przez muzułmanów. Teraz stwierdził, że wprawdzie noszenie tradycyjnego żydowskiego nakrycia głowy jest słuszne, ale doradził osobom odwiedzającym duże miasta, by „zakładali czapkę bejsbolową lub coś innego, co zakryje głowę”.

„Berlin nosi jarmułkę”

Mimo, iż lider żydowskiej społeczności apeluje do powstrzymywania się od noszenia jarmułek, w Niemczech zostaną zorganizowane dwie demonstracje przeciwko antysemityzmowi. Obie odbędą się w środę 25 kwietnia. Jedna z nich, pod hasłem „Berlin nosi jarmułkę” odbędzie się przed budynkiem żydowskiej gminy w stolicy Niemiec. Druga zostanie przeprowadzona w Erfurcie.