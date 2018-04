Nowy rekord świata w surfingu. Brazylijczyk „złapał” falę o wysokości 24,4 m

Atak rakietowy na bazę wojskową w Syrii. Zginęło co najmniej 16 osób

Doszło do ataku rakietowego na używane przez Iran bazy wojskowe w Syrii. Wybuch był na tyle duży, że doszło do trzęsienia ziemi. „NY Times” pisze, że zginęło co najmniej 16 osób. CBS News z kolei podaje informację o 26 ofiarach...