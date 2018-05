Pierwsza taka sytuacja od 27 lat. Koreanki stworzyły jeden zespół, bo nie chciały grać przeciwko sobie

O tym, że Koreanki będą rywalizować wspólnie poinformowała Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ITTF). Ostatni raz zjednoczona drużyna koreańska rozegrała światowe mistrzostwa tenisa stołowego w 1991 roku w Chibie w Japonii. W tym roku w Szwecji zawodniczki nie chciały grać przeciwko sobie.

– Szanujemy zasady, tak, zmieniliśmy je. A to coś więcej niż sport, bardziej chodzi o pokój. Myślę, że było warto – podkreślił przewodniczący ITTF Thomas Weikert i przyznał, że połączenie drużyn było naruszeniem przepisów. – To oczywiście pewne ryzyko, ponieważ nie jest to w 100 proc. zgodne z regułami. Jestem jednak szczęśliwy, że tak się stało – dodał.

Przypomnijmy, że już na igrzyskach w Pjongczangu sportowcy z obu krajów koreańskich maszerowali pod wspólną flagą, podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia imprezy.

Efekty historycznych rozmów

W piątek 27 kwietnia Kim Dzong Un odwiedził Koreę Południową, gdzie spotkał się z prezydentem Moon Dze-inem. Podczas rozmów między przywódcami podjęto decyzję o podpisaniu w przyszłości traktatu pokojowego oraz o całkowitej denuklearyzacji półwyspu koreańskiego.