Na królewskim ślubie doszło do skandalu dyplomatycznego? Wszystko przez welon Meghan Markle

– Pojawia się jednak pytanie, czy w chwili przygotowywania sukni odbyły się stosowne konsultacje – podkreśla Janusz Sibora. Jak tłumaczy historyk, wszystkie państwa zrzeszone we Wspólnocie Narodów powinny wyrazić na to pisemną zgodę. – Wszak welon zawiera w sobie neokolonialne reminiscencje z epoki wiktoriańskiej połączone z planem reanimacji Wspólnoty Narodów – argumentuje.

Jeżeli nie doszło do konsultacji oznacza to zdaniem historyka, że "mielibyśmy do czynienia z dyplomatycznym skandalem". Janusz Sibora podkreśla przy tym, że wątpi, iż państwa takie jak Indie czy Pakistan "bez głosu sprzeciwu zaakceptują takie manifestacje polityczne".

Wspólnota narodów to międzynarodowa organizacja, która powstała w 1931 roku, gdy przyjęty został Statut Westministerski. Zrzesza ona obecnie niepodległe kraje, z których większość była w ubiegłych wiekach częścią brytyjskiego imperium kolonialnego.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company.

Czytaj także:

Ślub Harry'ego i Meghan Markle. Te momenty mogłeś przegapićCzytaj także:

Meghan Markle zmieniła sukienkę na wesele. Ładniejsza niż ślubna?