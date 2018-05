Meghan Markle i książę Harry mieli dla gości użyteczne prezenty. Zgadniecie jakie?

Ku zdziwieniu gości, po pięknej i emocjonującej ceremonii ślubnej w kościele na zamku w Windsorze, para młoda wręczyła im prezenty. Moment ten miał miejsce tuż przed wejściem na przyjęcie weselne. Aby umożliwić modnie ubranym weselnikom wygodną zabawę, z polecenia Meghan Markle i księcia Harry'ego, gościom rozdano... puszyste klapki.

Zdjęcia weselnego obuwia w internecie zamieściła osoba towarzysząca jednemu z gości Meghan. Chodzi o aktorkę Troian Bellisario (grała Spencer w serialu „Słodkie kłamstewka”), żonę Patricka J. Adamsa, aktora współpracującemu z Markle przy serialu „W garniturach” („Suits”). Na Instastory aktorki możemy usłyszeć jak zachwyca się podarunkiem i przemyślnością pary młodej. – Czy to nie super? Mogłam zdjąć te buty. Przygotowali nam kapcie! – komentowała.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company.

