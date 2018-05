Papież Franciszek do homoseksualisty: Bóg stworzył cię gejem i takiego cię kocha

Homoseksualista Juan Carlos Cruz w kwietniu spędził trzy dni w Watykanie, gdzie miał okazję spotkać się z Franciszkiem. W rozmowie z papieżem mężczyzna opowiedział o swojej orientacji seksualnej i nadużyciach, które spotkały go ze strony księdza z Chile. Cruz w wywiadzie dla CNN zdradził kilka szczegółów na temat spotkania z Ojcem Świętym. – Powiedział mi, „Juanie Carlosie, to, że jesteś gejem, nie ma znaczenia. Bóg kocha cię takiego, jakim jesteś. Papież również cię kocha. Ty także powinieneś kochać siebie i nie martwić się tym, co mówią ludzie –opowiadał mężczyzna.

O kilka słów wyjaśnienia odnośnie tej relacji poproszono watykańskiego rzecznika Grega Burke. – Zazwyczaj nie komentujemy prywatnych rozmów papieża – uciął.

Rezygnacja biskupów

CNN przypomina, że Fernando Karadima, duchowny, który wykorzystał seksualnie Cruza, został uznany przez Watykan winnym nadużycia w 2011 roku. 18 maja pojawiła się informacja, że wszyscy biskupi z Chile złożyli rezygnacje na ręce papieża Franciszka. Hierarchowie ustępują ze swoich urzędów w związku ze skandalem pedofilskim w kraju.

