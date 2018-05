Oto pierwsze oficjalne zdjęcia ślubne Meghan Markle i księcia Harry'ego. Wykonał je Alexi Lubomirski

Wszystkie zdjęcia zostały wykonane przez Alexiego Lubomirskiego – słynnego na całym świecie fotografa, w którego żyłach płynie polska krew. To nie jego pierwsza współpraca z parą młodą – to on jest autorem zdjęć z sesji zaręczynowej Harry'ego i Meghan. Zdjęcia ślubne zostały opublikowane na oficjalnym profilu Pałacu Kensington na Twitterze wraz z podziękowaniami dla wszystkich gości oraz osób, które śledziły uroczystość za pośrednictwem internetu i telewizji.

Zdjęcia pary młodej

Fotografie zostały wykonane w Zamku Windsor. Na biało-czarnym zdjęciu para pozuje sama, a na kolorowych zdjęciach książę i księżna Sussex znajdują się w otoczeniu rodziny królewskiej oraz chłopców i dziewczynek, którzy towarzyszyli im w drodze do ołtarza. Obecna jest także mama panny młodej – Doria Ragland. Osobne zdjęcie poświęcono samej parze młodej oraz najmłodszym uczestnikom uroczystości – ta fotografia utrzymana jest bardziej swobodnej stylistyce – Meghan Markle siedzi wśród dziewczynek na podłodze.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

Galeria:

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego