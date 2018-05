Niespodziewana zmiana planów Meghan Markle i księcia Harry'ego. Co z miesiącem miodowym?

Książę i księżna Sussex zapowiedzieli, że zamierzają uczestniczyć we wtorkowym przyjęciu urodzinowym księcia Karola. Co prawda jego jubileusz 70. urodzin wypada dopiero 14 listopada, ale towarzyszy mu szereg odbywających się wcześniej spotkań.

Jak podaje „Telegraph” , pierwotny plan zakładał, że nowożeńcy udadzą się w podróż poślubną zaraz po sobotnich uroczystościach, ale postanowili zmienić swoje plany. We wtorek 22 maja wrócą do Pałacu Buckingham, gdzie pojawią się setki gości związanych m.in. z organizacjami charytatywnymi, którym książę Karol poświęcił znaczną część dorosłego życia. Przypomnijmy, że książę Walii prowadził Meghan Markle do ołtarza.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

