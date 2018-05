Adidas sprzedał milion par butów stworzonych z plastikowych butelek

Buty, o których mowa, powstały dzięki współpracy Adidasa z organizacją ekologów Parley for the Ocean. Każda z nich stworzona jest z mniej więcej jedenastu ponownie przetworzonych plastikowych butelek i innych materiałów z recyklingu. To odpowiedź na coraz poważniejszy problem z plastikiem, pływającym w morzach i oceanach świata. Każdego roku do oceanu wyrzucane jest ponad osiem ton takiego materiału. Eksperci szacują, że do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.

Jak pokazuje Adidas po około roku od wypuszczenia nowego typu butów, na ekologii można też świetnie zarobić. Firma sprzedała już ponad milion par butów z serii UltraBoost. Każda z nich kosztowała od 200 do 230 dolarów, choć dziennikarze informowali też o promocjach i cenie 112 dolarów. Nigdy wcześniej Adidas nie osiągnął podobnego sukcesu z materiałami przetworzonymi. Wcześniej próbował z poliestrem z recyklingu i odzyskiwaną bawełną. Teraz firma zapewnia, że projekt z Parley for the Ocean to dopiero początek ekologicznej rewolucji.