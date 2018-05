W jego sieci dostał się prawdziwy potwór. Rybak wyłowił kaługę o wadze 514 kg

Gigantyczna ryba z rodziny jesiotrowatych jest charakterystyczna dla dorzecza Amuru, a w morzu żyje jedynie w strefie przyujściowej rzeki nazywanej w Chinach Heilongjiang. Właśnie tam pewien rybak złowił okaz mierzący 3,59 m i ważący ponad pół tony. Miejscowy szacują, że samica kaługi mogła przeżyć około 100 lat, nim trafiła do sieci.

Rybę kupił Zhu Zhu, który jest właścicielem prywatnej hodowli. Teraz zwierzę przechodzi leczenie, a gdy rany się zagoją, kaługa ma zostać wykorzystana do rozpłodu. Mężczyzna w rozmowie z telewizją CCTV+ przyznał, że to największy okaz, jaki miał okazję zakupić w ciągu ostatnich dwóch dekad.

Kaługa to jedna z największych ryb słodkowodnych. Osiąga przeciętnie wagę 50-100 kg, choć spotykane są osobniki ważące do 400 kilogramów. W przeszłości notowano okazy o wadze ponad tony i długości 5,6 metrów. Ten blisko spokrewniony z bieługą gatunek poławiany jest ze względu na swoje mięso i ikrę, która używana jest do produkcji czarnego kawioru.