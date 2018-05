Goście chcą zarobić na prezentach od Meghan Markle i księcia Harry'ego. Upominki trafiły na... eBaya

Torby z prezentami od Meghan Markle i księcia Harry'ego otrzymało ponad 2,5 tys. osób. Wśród nich było ok. 200 przedstawicieli organizacji charytatywnych związanych z młodą parą, 100 uczniów i 610 mieszkańców miasta Windsor. Zdjęcie jednej z toreb wypełnionej prezentami opublikowała stacja CNN.

Trzeba doprecyzować, że płócienne torby z upominkami nie trafiły do 600 krewnych i przyjaciół Meghan Markle i księcia Harry'ego. Były przeznaczone dla pozostałych gości, którzy jak się okazuje, postanowili zarobić na królewskiej uroczystości. Część z nich zdecydowała się sprzedać upominki za pośrednictwem serwisu aukcyjnego eBay. Jak podaje CNBC, najdroższa aukcja reklamowana jako „kawałek historii” osiągnęła wartość ponad 13 tys. dolarów. Poniżej zamieszczamy zdjęcie przykładowych aukcji, które można znaleźć w serwisie aukcyjnym eBay.

Dzięki temu, że niektórzy postanowili wystawić na aukcje torby od Księcia i Księżnej Sussex, możemy dowiedzieć się, co znajdowało się w środku. W torbach z inicjałami młodej pary, specjalnie dla gości umieszczono m.in. pamiątkowy magnes na lodówkę, złotą czekoladową monetę, pocztówkę, butelkę wody źródlanej oraz kupon rabatowy z 20-proc. zniżką do sklepu z pamiątkami przy Zamku Windsor.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

Czytaj także:

Ujawniono menu z wesela Meghan Markle i księcia Harry'ego. Lista potraw robi wrażenie