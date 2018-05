Meghan Markle zadebiutowała oficjalnie jako żona księcia Harry'ego. Zobacz stylizację księżnej!

Meghan Markle ma już za sobą pierwsze publiczne wystąpienie jako księżna Sussex. Żona księcia Harry'ego wzięła udział podczas specjalnego przyjęcia inaugurującego obchody 70. urodzin księcia Karola, które wypadają 14 listopada. Impreza odbyła się w ogrodach Pałacu Buckingham. W wydarzeniu udział wzięli także książę Karol oraz Kamila Parker-Bowles, księżna Kornwalii. Książę Harry wygłosił podczas uroczystości mowę poświęconą swojemu ojcu. Meghan Markle miała na sobie białą sukienkę z przezroczystymi rękawami oraz szpilki i kapelusz w kolorze nude. Z powodu przyjęcia nowożeńcy opóźnili wyjazd na swój miesiąc miodowy. Meghan Markle i książę Harry tłumaczyli, że chcą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, zapowiadającym uroczystości z okazji 70. urodzin księcia Karola.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.