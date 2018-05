Trwają poszukiwania 50 sportowców i działaczy, którzy po igrzyskach nie wrócili do kraju

Mimo iż Igrzyska Wspólnoty Narodów zakończyły się 15 kwietnia, władze Australii wciąż nie mogą odnaleźć kilkudziesięciu gości, którzy po zawodach nie wrócili do siebie. Mowa o około 50 osobach, które zniknęły, bez zapewnienia sobie wcześniej oficjalnych pozwoleń oraz o 190 sportowcach i działaczach, którzy złożyli wnioski o azyl. Podający te dane australijski minister spraw wewnętrznych Peter Dutton dodał, że kolejnych 15 osób wnioskuje o prawo pobytu w tym kraju na podstawie „innych” przesłanek.

Igrzyska Wspólnoty Narodów

Igrzyska Wspólnoty Narodów odbywają się co cztery lata. Biorą w nich udział reprezentacje zrzeszone we Wspólnocie Narodów. Do rywalizacji stają sportowcy z takich państw jak Anglia, Australia, Ghana, Indie, Jamajka, Kanada, Nowa Zelandia, Nigeria, Pakistan, Singapur, Szkocja czy Walia. Tegoroczne Igrzyska rozpoczęły się 4 kwietnia i trwały do 15 kwietnia. Gospodarzem imprezy było miasto Gold Coast w Australii. W 2022 roku igrzyska odbędą się w Durbanie w Republice Południowej Afryki.