Co podczas królewskiego ślubu robiła rodzina Meghan Markle, która nie dostała zaproszenia na uroczystość?

Jeszcze przed królewskim ślubem było głośno o części rodziny Meghan Markle. Ojciec obecnej księżnej Sussex utrzymywał, że przeszedł niedawno zawał serca. Media spekulowały jednak, że nieobecność Thomasa Markle może mieć także związek z umową zawartą przez niego z paparazzi. Z kolei przyrodni brat żony księcia Harry'ego napisał do niego specjalny list, w którym ostrzegał go przed poślubieniem Markle twierdząc, że będzie to największy błąd w historii zaślubin rodziny królewskiej. Jego zdaniem Meghan Markle zmieniła się bardzo pod wpływem hollywoodzkiej sławy, która sprawiła, że gwiazda „Suits” stała się „zblazowaną, płytką i zarozumiałą kobietą”.

Okazuje się, że o rodzinie Meghan Markle, która nie została zaproszona na królewski ślub było również głośno podczas uroczystości. Jak podaje Daily Mail, bratanek księżnej Sussex - Tyler Dooley - przebywał w tym czasie w Londynie. Mężczyzna udał się do jednego z klubów nocnych. Kiedy ochroniarz zauważył, że mężczyzna ma przy sobie nóż, ten stwierdził, że zastosował się do słów Donalda Trumpa. Prezydent USA powiedział bowiem jakiś czas temu, że Lonydn jest jak strefa wojenna, w której krew leje się strumieniami. Z kolei ciotka Meghan - Theresa oraz jej syn Nick udali się do Burger Kinga położonego nieopodal ich domu na Florydzie. Po wyjściu z restauracji założyli na głowy papierowe korony.

Nie wiadomo co podczas ślubu robił starszy brat ojca panny młodej, Fred Markle, który sam siebie nazywa biskupem. Z kolei siostra księżnej - Samantha - pochwaliła się, że oglądała całą uroczystość w telewizji. Jedyną osobą z bliskiej rodziny Meghan, która dostała zaproszenie na ślub była jej matka - Doria, z którą nowa członkini brytyjskiej rodziny królewskiej jest bardzo blisko związana.

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.