Instagram wprowadził nową funkcję. Wyjaśniamy, jak z niej korzystać

Instagram wprowadził nową funkcję o wiele mówiącej nazwie „Snooze” . Opcja ta pozwoli na ukrywanie postów od osób, które wrzucają za dużo zdjęć, bądź nie wzbudzają one naszego zainteresowania. Do tej pory istniała konieczność zaprzestania obserwowania takiego profilu. Wyciszenie obserwowanego konta sprawia, że żadne z publikowanych przez nie treści nie zostaną automatycznie wyświetlone. Informacja o ignorowaniu publikowanych treści nie będzie przekazywana wyciszonej osobie. Oznacza to, ze teraz użytkownicy będą mieli realny wpływ na to, co będzie się wyświetlało na stronie głównej. Eksperci ds. social media uważają, że jest to krok w dobrą stronę, ponieważ użytkownicy będą otrzymywać bardziej wartościowe i dopasowane do swoich preferencji treści.

Ponadto, serwis testuje również nową funkcję o nazwie „Jesteś na bieżąco” . Będzie ona przeznaczona dla osób, które chcą dokładnie wiedzieć co dzieje się u osób, które obserwują, jednak nie zawsze pamiętają, na czym skończyli przeglądanie zdjęć. W ramach nowej funkcji użytkownik otrzymywałby specjalne powiadomienie, że udało mu się obejrzeć wszystkie wpisy o 48 godzin wstecz. W ten sposób aplikacja dawałaby nam do zrozumienia, że dotarliśmy do końca nowych aktywności i obejrzeliśmy już wszystko, co zamieściły osoby, które obserwujemy. Funkcja ta jest na razie w fazie testowej, jednak z zapowiedzi wynika, że będzie ona dostępna zarówno dla telefonów z systemem Android, jak i iOS.