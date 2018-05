Sukienka Meghan Markle wywołała niemałe zamieszanie. Szybko została wyprzedana

Brytyjskie media podały, że podczas swojego debiutu jako żona księcia miała na sobie białą sukienkę z przezroczystymi rękawami oraz szpilki i kapelusz w kolorze nude. Z powodu przyjęcia nowożeńcy opóźnili wyjazd na swój miesiąc miodowy. Meghan Markle i książę Harry tłumaczyli, że chcą osobiście uczestniczyć w wydarzeniu, zapowiadającym uroczystości z okazji 70. urodzin księcia Karola.

Tuż po pojawieniu się Markle na ekranach telewizorów doszło do awarii strony internetowej brytyjskiej marki Goat. Sukienka, którą księżna Sussex miała na sobie była do kupienia za 590 funtów. Szybko jednak została wyprzedana. Strona internetowa nie działała około 40 minut, a marka potwierdziła, że doszło do awarii po tym, jak księżna pokazała się w sukience jej autorstwa.

Marka opisuje sukienkę jako "studium w elegancji prostoty". Zaznaczono także, że nadaje się na specjalną okazję. W rozmowie ze Sky News założycielka firmy Goat Jane Lewis poinformowała, że "jest zaszczycona wyborem księżnej Sussex".

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

Galeria:

Ślub Meghan Markle i księcia Harry'ego