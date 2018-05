Paparazzi śledzą każdy krok Meghan Markle i księcia Harry'ego. Udało im się zrobić nowe zdjęcie

Mimo tego, że od ślubu Meghan Markle i księcia Harry'ego minęło już kilka dni, świat nadal emocjonuje się świeżo upieczonymi małżonkami. Szczegóły dotyczące uroczystości były opisywane przez niemal wszystkie światowe serwisy. Pierwsze oficjalne wyjście książęcej pary także wzbudziło wiele emocji wśród sympatyków brytyjskiej rodziny królewskiej. Harry i Meghan wzięli udział w specjalnym przyjęciu inaugurującym obchody 70. rocznicy urodzin księcia Karola. Dzień później książę Harry i Meghan Markle udali się na imprezę charytatywną. Fotoreporterzy nie opuszczali małżonków nawet na krok. Paparazzi udało się uchwycić księżną Meghan i księcia Harry'ego, którzy uśmiechnięci wyjeżdżali z Pałacu Kensington.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.