15-letnia Meghan Markle przed Pałacem Buckingham. Fotografia robi furorę w sieci

Podczas europejskiej podróży latem 1996 roku, 15-letnia wówczas Meghan Markle siedzi w towarzystwie swojej koleżanki Ninaki Priddy na barierce przed rezydencją brytyjskich monarchów. Nieświadoma, że w przyszłości zostanie księżną Sussex, Markle zwiedzała okolice Pałacu Buckingham podczas szkolnej wycieczki do Londynu.

"Jednego dnia pozujesz przed Pałacem, 22 lata później wychodzisz za księcia" – komentuje jeden z użytkowników Twittera. "22 lata temu zrobiłam sobie zdjęcie pod Disneylandem, czy to oznacza, że poślubię Myszkę Miki?" – dodaje żartobliwie internautka.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

