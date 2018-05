„Laurel” czy „Yanny”? Czytający internetowy słownik zdradza rozwiązanie zagadki!

Jay Aubrey Jones, który czyta internetowy słownik przyznaje, że cała sprawa wydała mu się dość zabawna. Zaznacza jednak, że z pewnością wypowiedział słowo "Laurel". Aktor przyznał w rozmowie z WBVC-TV, że kiedy pierwszy raz zapytano go o nagranie, nie rozpoznał własnego głosu. Jak tłumaczy, słowo "Laurel" wraz z około 36 tys. innych nagrał do słownika online ponad 10 lat temu.

Jones, który występował na Broadwayu, a także w programach telewizyjnych takich jak "Gotham" na kanale FOX żartował, że nie jest pewny, jak nagranie wpłynie na jego karierę, ale mimo wszystko cieszy się, że jest tego częścią.