Irlandczycy za liberalizacją przepisów aborcyjnych. Jak może zmienić się prawo?

Badanie Ipsos Mori dla "Irish Times" wskazuje, że zmianę prawa aborcyjnego poparło 68 procent uczestników referendum, natomiast przeciw było 32 procent głosujących. Badanie przeprowadzono na ponad 4,5 tys. osób. Oficjalne liczenie głosów oddanych w referendum dotyczącym aborcji, rozpocznie się o godzinie 9:00 czasu lokalnego.

Uczestnicy piątkowego referendum w Irlandii pytani byli, czy chcą uchylić czy też zachować część konstytucji, która mówi o tym, że nienarodzone dziecko ma takie samo prawo do życia jak kobieta w ciąży.

Wedle sondaży exit poll przeprowadzonych przez publiczną telewizję RTE, za uchyleniem zapisu głosowało 69,4 procent osób biorących udział w referendum, natomiast 30,6 procent oddało głos na "nie". W Dublinie za uchyleniem ósmej poprawki głosowało aż 79 procent osób wypowiadających się w referendum.

"Dziś wieczorem zasypiał będę w nadziei na przebudzenie w kraju, który jest bardziej współczujący, troskliwy i pełen szacunku" – napisał na Twitterze irlandzki minister zdrowia Simon Harris, który opowiadał się za zmianami. "Demokracja w działaniu. Wygląda na to, że jutro zmienimy kurs historii" – komentował z kolei wyniki sondaży exit poll premier Irlandii Leo Vardkar.

Jak może zmienić się prawo?

Premier zapowiadał, że nowe prawo trafi przed obrady parlamentu irlandzkiego jeszcze przed wakacjami i obejmować będzie możliwość przerywania ciąży do 12 tygodni od poczęcia bez podania powodu po konsultacji z lekarzem; prawo do aborcji do 24 tygodnia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia kobiety oraz poważnego uszkodzenia płodu; nieograniczone czasowo prawo do przerywania ciąży, jeżeli istnieje bezpośrednie zagrożenie życia kobiety lub śmiertelne uszkodzenie płodu.