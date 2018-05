Ojciec, córka i zwierzęta domowe. Robili zdjęcia w tej samej pozie przez kilka lat

Pierwsze zdjęcie zostało zrobione w 2008 roku, gdy córka Wong Ting-mana Tiffany dopiero co przyszła na świat. Widzimy jak ojciec trzyma ją śpiącą na swojej ręce. Druga dłonią mężczyzna głaszcze kota, a na jego nogach leży pies. Kolejne zdjęcie w tej samej pozie wykonane zostało w 2013 roku. Ostatnie – jak do tej pory – w 2018 roku. Na ostatnim zdjęciu Tiffany ma już 10 lat, a jej ojciec 49. Autorką wszystkich fotografii jest matka dziewczynki Grace.

Na chińskim odpowiedniku Twittera – serwisie Weibo – zdjęcia mają już ponad 7 mln wyświeleń. Użytkownicy są zachwyceni zdjęciami i obecnymi na nich zwierzakami, które przez lata zmieniały się razem z ludźmi. Album udostępniony przez rodzinę skusił także innych do zestawiania swoich zdjęć z przeszłości z tymi zrobionymi w tym roku.

Sam Wong Ting-man opowiada, że pierwsze zdjęcie powstało, gdy wyszedł z pod prysznica i był niesamowicie zmęczony. – Zmieniłam pieluszkę córki i usiadłem na kanapie. Zwierzaki same ustawiły się do zdjęcia. Pies położył mi się na nogach, kot usiadł obok ręki. Nie mogłem wstać – żartuje mężczyzna.

Jakie przesłanie mają fotografie?

Mężczyzna przyznał, że cieszy go, iż zdjęcia podobają się internautom, jednak podkreślił, że kryje się za nimi głębsze przesłanie. Jak napisał, wiele chińskich rodzin porzuca swoich pupili, gdy pojawić się ma dziecko. – Mamy w domu kota i psa. W ciągu 10 lat moja córka nawet raz nie była w szpitalu – pisze. Wong Ting-man podkreśla, że jego także przekonywano do tego, aby pozbył się zwierzaków. – Po prostu to zignorowałem – zaznaczył.

Zarówno kot jak i pies rodziny zostały uratowane z miejscowej kliniki weterynaryjnej.