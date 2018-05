Oficjalny fotograf książęcego ślubu. Jak współpracowało mu się z księciem Harrym i Meghan Markle?

Alexi Lubomirski to jeden z bardziej cenionych fotografów. Ma polskie korzenie i książęcy tytuł. To właśnie on został poproszony przez księcia Harry'ego i księżną Meghan o wykonanie ich zdjęć zaręczynowych oraz został ich oficjalnym fotografem ślubnym. Jak to się stało? Jak współpracowało mu się z książęcą parą? O tym Alexi opowiedział w „Dzień Dobry TVN”.

Alexi Lubomirski jest słynnym na całym świecie fotografem, w którego żyłach płynie polska krew. W przeszłości współpracował już z księciem Harrym i Meghan Markle, robiąc im zdjęcia podczas sesji zaręczynowej. Fotografie ślubne zostały opublikowane przez Pałac Kensington dzień po ceremonii, wraz z podziękowaniem dla wszystkich gości oraz osób, które śledziły uroczystość za pośrednictwem internetu i telewizji. Lubomirski podkreślił, że chciał, aby podczas sesji zdjęciowej panowała nieformalna atmosfera. – Zależało mi na tym, aby pokazać autentyczne uczucia, miłość, bliskość i więzy rodzinne. Robiłem wszystko, aby bohaterowie sesji nie czuli się jak podczas robienia zdjęć szkolnych, kiedy wszyscy muszą stać sztywno w jednym szeregu. W sali, gdzie robiliśmy sesję panowała prawdziwie rodzinna atmosfera, w pewnej chwili członkowie rodziny królewskiej zachowywali się tak, jakby zapomnieli, że stoi przed nimi fotograf – opowiedział. Fotograf zdradził, że zastosował pewną sztuczkę, aby dzieci na zdjęciu miały szerokie uśmiechy. – Zastosowałem pewien podstęp. Zapytałem, kto chce cukierki smarties i nagle wszyscy podnieśli ręce w górę i pięknie się uśmiechnęli – przyznał. Zdjęcia pary młodej Fotografie zostały wykonane w Zamku Windsor. Na biało-czarnym zdjęciu para pozuje sama, a na kolorowych zdjęciach książę i księżna Sussex znajdują się w otoczeniu rodziny królewskiej oraz chłopców i dziewczynek, którzy towarzyszyli im w drodze do ołtarza. Obecna jest także mama panny młodej – Doria Ragland. Osobne zdjęcie poświęcono samej parze młodej oraz najmłodszym uczestnikom uroczystości – ta fotografia utrzymana jest bardziej swobodnej stylistyce – Meghan Markle siedzi wśród dziewczynek na podłodze.

