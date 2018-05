Tusk wziął udział w biegu na 20 km. „Było to o wiele łatwiejsze niż prowadzenie niektórych szczytów UE”

Bieg 20 km de Bruxelles odbywa się w stolicy Belgii od 1980 roku. Początkowo w zawodach rywalizowało 25 tysięcy biegaczy, jednak z uwagi na duże zainteresowanie limit uczestników zwiększono do 40 tysięcy. Eksperci nie mają wątpliwości, że jest to najważniejszy bieg uliczny w Belgii.

Organizatorzy tegorocznej, 39 edycji biegu poinformowali, że w zawodach wzięło udział 40 tysięcy zawodników. Biegacze mieli do pokonania dystans 20 kilometrów. – To nie była łatwa trasa. Między trzecim i siódmym kilometrem trzeba było przebiec kilkoma tunelami, na końcu biegaczy czekała wspinaczka pod dość stromą Avenue de Tervueren. Biegaczom nie pomagała również pogoda, ponieważ dzisiaj było bardzo gorąco. Mimo tego dali radęi jestem z nich naprawdę dumna – mówiła jedna z organizatorek.



Wśród biegaczy tegorocznej edycji pojawił się szef Rady Europejskiej Donald Tusk. „Przeżyłem! To był gorący i ciężki 20 kilometrowy wyścig w Brukseli. Mimo to był to świetny moment, który dzieliłem z innymi biegaczami z Brukseli i reszty świata” – napisał na swoim profilu szef Rady Europejskiej „I na koniec powinienem powiedzieć, że było to o wiele łatwiejsze niż prowadzenie niektórych szczytów Unii Europejskiej” – dodał Donald Tusk.

