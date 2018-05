Przez kilka lat robiła selfie z mamą. Ostatnie zdjęcie wzrusza do łez

„Wczoraj był mój ostatni dzień w szkole średniej. Kiedy zaczęłam do niej chodzić wymyśliłam sobie taką małą tradycję. Każdego pierwszego i ostatniego dnia roku szkolnego udawałam się z moją mamą do restauracji, a potem robiłyśmy sobie wspólne selfie w samochodzie” – opowiadała internautka. „Ostatniego zdjęcia, na koniec mojej edukacji w szkole średniej, niestety nie udało mi się zrobić. Moja mama chorowała bowiem na nowotwór i niestety już jej z nami nie ma. Dzięki zdjęciom, które robiłyśmy będę miała niezwykłą pamiątkę, która będzie mi o niej przypominać” – napisała na Twitterze dodając do posta wszystkie wspólne zdjęcia oraz to ostatnie, na którym stoi przy grobie swojej mamy.

„Siła, którą dawała mi przez ostatnie miesiące sprawiła, że ja również byłam silna. Dawała mi motywację do działania każdego dnia. Całą moją ciężką pracę oraz mój wysiłek chciałabym zadedykować właśnie mojej mamie” – tłumaczyła nastolatka. Post internautki zdobył w sieci ogromną popularność. „Dziękuję wszystkim za słowa wsparcia i otuchy. To bardzo wiele dla mnie znaczy. Nie wiedziałam, że moja więź z mamą może być dla innych inspiracją” – zaznaczyła.

