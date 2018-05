Polityczny impas we Włoszech. Premier zrezygnował z misji tworzenia rządu

Po wyborach parlamentarnych we Włoszech powstał trudny do przezwyciężenia polityczny impas. Trzy największe bloki partyjne nie miały większości niezbędnej do sformowania własnego rządu. Finalnie rząd miała utworzyć koalicja Ruchu Pięciu Gwiazd komika Beppe Grillo oraz Ligi Północnej czyli ugrupowania, które w bloku centroprawicowym uzyskało najwięcej głosów. Włoskie media pisały, że powstanie takiej koalicji byłoby spełnieniem najgorszych koszmarów Unii Europejskiej, ponieważ dwa ugrupowania są nastawione eurosceptycznie.

Wcześniej na Kwirynale doszło do spotkania prezydenta Sergio Mattarelli z przywódcami obu ugrupowań: Matteo Salvinim z Ligi i Luigim Di Maio z Ruchu Pięciu Gwiazd. Jak podaje The Independent, prezydent miał zgłosić uwagi odnośnie kandydata na ministra finansów Paolo Savony, który jest zagorzałym krytykiem strefy euro. Odnosząc się do tych słów Savini powiedział, że nie zgodzi się na to, aby ktokolwiek stawiał mu warunki. – Jeśli nie możemy dobrowolnie wybrać naszych ministrów, to może lepsze będą kolejne wybory – podkreślił.

Decyzję w sprawie rozpisania ewentualnych nowych wyborów prezydent Włoch ma podjąć w czasie kilku najbliższych godzin. Media podają jednak, że Sergio Mattarella może zdecydować się na utworzenie ponadpartyjnego rządu technicznego.