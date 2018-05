Co z miesiącem miodowym Meghan Markle i księcia Harry'ego? Zaskakujący cel podróży

Z doniesień amerykańskich mediów wynika, że książę i księżna Sussex spędzą miesiąc miodowy na terenie Fairmont Jasper Park Lodge w kanadyjskiej Albercie. Podkreślono, że w 2005 r. w tej rezydencji przyjęto księcia Filipa i królową Elżbietę II.

„Telegraph” zdradził, na jakie luksusy będą mogli liczyć Meghan Markle i książę Harry w czasie miesiąca miodowego. Cena apartamentu, w którym mają się zjawić wynosi od 2 do 5 tys. funtów za noc. Do dyspozycji gości jest weranda, prywatny parking, taras ze sprzętem do grillowania, 6 sypialni i 6 łazienek. Obiekt został gruntownie przebudowany po pożarze, do którego doszło w 2000 r. Pokoje i jadalnia są ogrzewane dzięki „majestatycznym, kamiennym kominkom”. „To idealne miejsce na rozrywkę dla rodziny i przyjaciół lub świętowanie specjalnej okazji” – wyjaśniono na stronie internetowej, za pośrednictwem której można dokonywać rezerwacji.

Wcześniej spekulowano, że książę i księżna Sussex udadzą się w podróż poślubną do Afryki. Argumentowano, że młoda para jest zaangażowana w działalność charytatywną, dlatego wybierze za cel swojej podróży właśnie Czarny Ląd.

Królewski ślub

Amerykanka Meghan Markle i książę Harry, najmłodszy syn księżnej Diany i księcia Karola oraz wnuk Elżbiety II, powiedzieli sobie w sobotę 19 maja sakramentalne „tak”. Pałac Buckingham poinformował, że Harry i Meghan będą nosić oficjalny tytuł: Książę i Księżna Sussex (Duke and Duchess of Sussex). Para pobrała się na zamku w Windsorze. Zgodnie z tradycją, obrączka panny młodej została wykonana z walijskiego złota. Obrączka księcia Harry'ego jest zrobiona z platyny. Za biżuterię odpowiada firma Cleave and Company. Meghan Markle poszła do ołtarza w sukni projektu Clare Waight Keller, która w minionym roku została pierwszą historii kobietą – dyrektor artystyczną francuskiego domu mody Givenchy.

Czytaj także:

Tym jaguarem Meghan Markle i książę Harry pojechali na wesele. Kryje się za nim poruszająca historia