On miał 15 lat, ona była matką jego koleżanki. Tak Emmanuel Macron poznał swoją przyszłą żonę

Brigitte i Emmanuel Macron. Para prezydencka z niemal 25-letnią różnicą wieku

Przyszła pierwsza dama Francji urodziła się w położonym na północy kraju Amiens. W tym samym mieście wychowywał się Emmanuel Macron, przyszły prezydent. Brigitte, która pracowała jako nauczycielka łaciny i francuskiego w katolickim liceum, w 1974 roku poślubiła Andre Louis Auzier'a, z którym miała troje dzieci: Sebastiena, Laurence'a oraz Tiphaine. Jak podaje „The Telegraph”, to własnie najmłodsza córka wystąpiła w filmie dokumentalnym wyprodukowanym na potrzeby francuskiej telewizji. Opowiedziała tam, jak jej matka poznała przyszłego prezydenta Francji.

Zaczęło się od córki

Tiphaine Auziere przyznała przed kamerą, ze romans między jej matką a Macronem rozpoczął się w latach 90. w Amiens. Brigitte po raz pierwszy usłyszała o Macronie, gdy jej starsza córka Laurence wróciła do domu ze szkoły i powiedziała „mamusiu, mamy szalonego chłopca w naszej klasie, który wie wszystko o wszystkim”.

Macron rok później, w wieku 16 lat wyznał swoją miłość do starszej o 24 lata Brigitte. Rodzice przyszłego prezydenta poprosili go, by do ukończenia 18 lat nie spotykał się z matką swojej koleżanki. Później mąż Brigitte odkrył, że jego żona ma romans z kolegą córki i wyjechał do Lille. Z kolei Macron został wysłany przez rodziców do szkoły w Paryżu, ale parze udało się utrzymać związek na odległość. W 2007 roku wzięli ślub.

– Jeśli mam mówić o jakiejś wizji miłości, to jest to Emmanuel i mama – powiedziała Auziere w filmie. – Kiedy są razem, to prawie tak, jakby świat nie istniał – dodała.