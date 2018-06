Dostała autograf od Lewandowskiego. Teraz będzie musiała wymienić paszport

Prokremlowski portal Komsomolskaja Prawda opisał niecodzienną sytuację, do której doszło w Soczi, gdzie podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej znajduje się baza polskich zawodników. Po otwartym treningu polskiej reprezentacji jedna z wolontariuszek poprosiła Roberta Lewandowskiego o autograf. Polski napastnik podpisał się dziewczynie w paszporcie, który w Rosji jest niejako odpowiednikiem dowodu osobistego. Fanka piłki nożnej nie miała bowiem przy sobie żadnego innego dokumentu. Jak się okazuje, wolontariuszka będzie miała przez to poważne problemy. Mimo tego, że polski sportowiec złożył autograf na ostatniej stronie paszportu, dokument jest nieważny a Rosjanka będzie musiała wymienić dokument. - Lewandowski to mój ulubiony piłkarz. Jestem zachwycona, że będę miała taką pamiątkę, od tak wielkiego sportowca - mówiła wolontariuszka.

Mistrzostwa Świata w Rosji to kolejny turniej po Euro 2016, w którym weźmie udział reprezentacja Polski. Meczem otwarcia na MŚ 2018 dla polskiej ekipy będzie starcie z Senegalem w Moskwie 19 czerwca o godz. 17. W kolejnym spotkaniu Biało-Czerwoni zagrają z Kolumbią. Ten mecz zaplanowano na 24 czerwca na godz. 20 w Kazaniu. Fazę grupową podopieczni Adama Nawałki zakończą 28 czerwca w Wołgogradzie, gdzie o godz. 16 zmierzą się z Japonią.

