Rekord świata pobity. 140 tys. osób świętowało koniec ramadanu w jednym miejscu

Tegoroczny ramadan rozpoczął się 16 maja wieczorem i zakończył się wieczorem w czwartek 14 czerwca. Koniec świętego miesiąca postu tradycyjnie kończy Eid, czyli radosne święto, którego nazwa oznacza „święto łamania postu”. Tego dnia muzułmanie dziękują Allahowi oraz wymieniają się upominkami.

Rekordowa frekwencja

Jak donosi BBC, rekordowe pod względem frekwencji święto Eid zorganizowano w angielskim Birmingham. W tamtejszym Small Heath Park zgromadziło się 140 tys. osób. Na terenie parku rozstawiono bazary z przysmakami oraz wesołe miasteczko. Rzecznik władz miejskich przyznał, że „wszyscy są przytłoczeni, ze tak wielu ludzi z różnych wyznań i z całego świata podróżowało do Birmingham na tegoroczne święto Eid” .

Dziewiąty miesiąc kalendarza muzułmańskiego to czas święty dla wyznawców Allaha. Muzułmanie podczas trwania ramadanu od świtu do zmierzchu muszą powstrzymywać się od jedzenia, picia (nawet wody), palenia tytoniu oraz uprawiania seksu. Ostatni posiłek przed kolejnym dniem spożywają jeszcze przed świtem, a w momencie, gdy usłyszą wezwanie muezina do pierwszej modlitwy, kończą posiłek.

Oprócz powstrzymywania się od przyjemności cielesnych, muzułmanie podczas ramadanu są zobowiązani do unikana skłonności do kłamstw, obłudy, obmowy czy fałszu. Święty czas postu jest traktowany jako swoista ochrona przed karą Allaha. Z jego przestrzegania zwolnieni są jedynie podróżujący, osoby chore psychiczne, matki karmiące oraz kobiety w ciąży.