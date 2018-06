Europejski kraj zmieni swoją nazwę. Zawarto historyczne porozumienie

Podczas uroczystej ceremonii, która odbyła się nad granicznym jeziorem Prespa w Grecji, szefowie MSZ Grecji i Macedonii, Nikolaos Kodzias i Nikoła Dimitrow podpisali porozumienie w sprawie zmiany nazwy Macedonii. Ateny zgodziły się uznać Macedonię pod nazwą Republika Macedonii Północnej. O dalszych losach porozumienia zadecyduje parlament Macedonii, który będzie głosował nad propozycją, a jeśli zostanie zatwierdzona, będzie potrzebny podpis prezydenta Gjorge Iwanowa.

Kilka dni temu prezydent Iwanow poinformował na konferencji prasowej, że porozumienie byłoby zbyt wielkim ustępstwem wobec Grecji. – Moje zdanie jest ostateczne i nie ulegnę presji, szantażowi ani groźbom. Nie poprę ani nie podpiszę takiej szkodliwej umowy – powiedział Iwanow na konferencji prasowej. Prezydent powiedział, że ewentualne przyszłe członkostwo Macedonii w UE i NATO nie jest wystarczającym powodem do podpisania takiego „złego porozumienia”. Jeśli prezydent odmówi podpisania porozumienia, umowa powróci do parlamentu na kolejne głosowanie. Iwanow będzie musiał podpisać umowę, jeśli przejdzie ona w parlamencie po raz drugi.

Zmiany nazwy domagali się Grecy

Macedonia ogłosiła niepodległość w 1991 roku, unikając przemocy, która towarzyszyła większości rozpadu Jugosławii. Grecja zgodziła się, że dopóki spór nie zostanie rozstrzygnięty, kraj, którego populacja wynosi około 2 miliony osób, może być określany w skali międzynarodowej jako "FYROM" – Była Jugosłowiańska Republika Macedonii. To jest nazwa, pod którą państwo zostało przyjęte do Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1993 roku. Premier Zoran Zaev, który przejął władzę w maju tego roku, zobowiązał się przyspieszyć starania kraju o przystąpienie do UE i NATO oraz pracę nad rozwiązaniem sporu o nazwę.

Zmiany nazwy domagali się Grecy. Z przeprowadzonego w Grecji sondażu wynika, że ponad dwie trzecie obywateli opowiadało się za zmianą nazwy kraju byłej Jugosławii na taką, która nie będzie miała nic wspólnego z greckim regionem. W Atenach oraz w Salonikach organizowano w tej sprawie demonstracje, w których brało udział kilkaset tysięcy osób.

