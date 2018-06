Strzelanina na festiwalu w Trenton. Co najmniej 20 rannych

Do zdarzenia doszło około godziny 2:50 w nocy z soboty na niedzielę w trakcie festiwalu Art All Night Trenton 2018. W pewnym momencie kilku mężczyzn otworzyło ogień do bawiących się ludzi. Prokurator Angelo Onofri z Mercer County przekazał, że rannych zostało koło 20 osób, w tym 13-letni chłopiec. Poszkodowani trafili do kilku szpitali, 16 z nich ma rany postrzałowe. Policjanci zastrzelili jednego z napastników, kolejny został zatrzymany. Onofri przekazał, że na miejscu znaleziono pozostawioną przez nich broń. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ich działania.

Rodzinny festiwal

Festiwal Art All Night Trenton 2018 reklamowany jako „24 godziny wspólnoty, kreatywności i inspiracji” rozpoczął się w sobotę o godzinie 15 i miał potrwać do niedzieli. Po tym, jak doszło do strzelaniny, imprezę przerwano.

Na Twitterze nie brakuje zdjęć sprzed rozpoczęcia festiwalu, na których widać pacyfistyczne hasła o świecie bez zbrodni popełnianych przy użyciu broni palnej. W festiwalu organizowanym przez lokalną społeczność udział brało wiele rodzin.