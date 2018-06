Ojciec Meghan Markle opowiadał w TV o ślubie córki. Stacja zapłaciła mu za występ

Wczoraj pisaliśmy o tym, że ojciec Meghan Markle wystąpił w programie „Good Morning Britain”. Thomas Markle przyznał w wywiadzie, że jest „tylko przypisem do najwspanialszego momentu dla jego córki, a nie tatą, który zaprowadził ją do ołtarza” . Mężczyzna podkreślał, że bardzo chciał pojawić się na ślubie, ale nie było to możliwe przez problemy ze zdrowiem.

„Niewielka suma pieniędzy”

Jak przekazuje Fox News, szczegóły wywiadu z Markle zdradził w rozmowie z ET Online dziennikarz Piers Morgan. Reporter powiedział, że ojciec księżnej Sussex otrzymał pieniądze za występ w „Good Morning Britain”. – To była niewielka suma pieniędzy, kilka tysięcy funtów – przyznał Morgan. – Otrzymywał oferty z zawrotnymi sumami pieniędzy, zrobił to, co chciał – dodał.

To nie pierwszy raz, gdy Thomas Markle zawarł umowę finansową z przedstawicielami mediów. Jeszcze przed królewskim ślubem media brytyjskie przekazały, że ojciec Meghan pozował do „ustawianych” zdjęć, które później miały być sprzedawane gazetom na całym świecie. Z doniesień medialnych wynika, że Markle za te sesje fotograficzne miał otrzymać 100 tysięcy dolarów.

Thomasa nie było na ślubie

Przypomnijmy, że Meghan Markle przed uroczystością oświadczyła, że jej ojciec nie pojawi się na ślubie. Ojciec przyszłej panny młodej utrzymywał, że przeszedł zawał serca. Odnosząc się do tej informacji Megan zaznaczyła, że zawsze dbała o swojego ojca i ma nadzieję, że będzie mógł skupić się na swoim zdrowiu.

Meghan do ołtarza poprowadził książę Karol. Thomas Markle przyznał, że czuje się o to „zazdrosny”, ale jego zdaniem w tej sytuacji nie mogło być lepszego zastępcy podczas uroczystości. – Po prostu żałuję, że to nie ja trzymałem jej wtedy za rękę – tłumaczył. 73-latek obserwował królewski ślub z Kalifornii, gdzie dochodził do siebie po operacji serca.

Czytaj także:

Poruszające wyznanie ojca Meghan Markle. Mówi o ślubie córki