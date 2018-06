Lord Sugar obraził reprezentację Senegalu. „Rozpoznaję tych gości z plaży w Marbelli”

71-letni Brytyjczyk z tytułem lorda zamieścił na Twitterze zdjęcie reprezentacji Senegalu zestawione z fotografią okularów słonecznych i torebek. Do tych obrazów dołączył „żart” w podpisie. „Rozpoznaję kilku z tych gości z plaży w Marbelli [w Hiszpanii – red.]. Wielozadaniowe, obrotne chłopaki” – napisał. Na hiszpańskich plażach popularnym zwyczajem jest prowadzenie sprzedaży prosto z prześcieradeł rozłożonych na ziemi. W razie kontroli policji, sprzedawca jednym ruchem zbiera cały swój towar i zarzuca pakunek na ramię. Porównanie piłkarzy do handlarzy ulicznych nie spodobało się internautom. Zareagowały też organizacje walczące z dyskryminacją rasową.

Piara Powar, dyrektorka Fare (Football Against Racism in Europe), komentarz Sugara określił krótko: „opierający się na stereotypach, haniebny i szkodliwy”. Organizacja charytatywna Show Racism the Red Card słowa Sugara nazwała „leniwym, stereotypowym i bigoteryjnym nastawieniem, przynależnym do minionej ery”. Stacja BBC, w której milioner prowadził program”The Apprentice„, odcięła się od Sugara i podkreśliła, że natychmiast przeprosił i usunął swój wpis na Twitterze.

MŚ 2018. Polska przegrywa z Senegalem

We wtorek 19 czerwca reprezentanci Senegalu ograli Polaków 2:1. Honorowego gola dla ekipy selekcjonera Adama Nawałki strzelił Grzegorz Krychowiak. Niestety, gra Polaków wyglądała źle i tylko momentami stwarzaliśmy zagrożenie pod bramką rywali. Senegalczycy również nie zaimponowali, jednak nie popełnili tak poważnych błędów jak Polacy i ostatecznie zgarnęli trzy punkty po pierwszej kolejce meczów w grupie H.