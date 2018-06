Zamieszki w Los Angeles po śmierci rapera. XXXTentacion został zastrzelony

Setki fanów wyszły na ulice Los Angeles, by pożegnać rapera XXXTentaciona. Ludzie zaczęli wspinać się na samochody i budynki. Na miejscu pojawiła się uzbrojona policja i opanowała sytuację. Funkcjonariusze strzelali do tłumów gumowymi pociskami i użyli gazu łzawiącego w odpowiedzi na obrzucanie kamieniami. Kilkanaście minut później sytuacja została opanowana, a fani rozeszli się do domów.

„Śledczy twierdzą, że możliwy jest motyw rabunkowy”

We wtorek 19 czerwca świat obiegła informacja o śmierci rapera XXXTentacion. Jahseh Dwayne Onfroy, bo tak brzmi prawdziwe nazwisko rapera, zginął w poniedziałek po południu. Biuro szeryfa z Broward poinformowało w oświadczeniu, że do strzelaniny doszło krótko przed godziną 16. Onfroy znajdował się przed salonem z motocyklami, gdy do jego samochodu podbiegło dwóch mężczyzn i otworzyło ogień. „Obydwaj podejrzani uciekli SUVem w ciemnym kolorze. Śledczy twierdzą, że możliwy jest motyw rabunkowy” – poinformowano w komunikacie.