Radny na posiedzenie przyjechał konno. Twierdzi, że benzyna jest za droga

Jak podaje „Rzeczpospolita”, Michaił Puczkowskij jest radnym w Pietropawłowsku Kamczackim. Na jedno z posiedzeń rady przyjechał konno, co miało być wyrazem sprzeciwu przeciw rosnącym cenom paliwa. – Litr benzyny kosztuje już u nas prawie 70 rubli (ok. 1,1 dolara). Po podwyższeniu VAT przez rząd ceny będą wprost kosmiczne i Kamczatka stanie na krawędzi katastrofy, szczególnie emeryci – powiedział Puczkowskij.

Inni radni też protestują

Wcześniej radny wysłał pisma do przewodniczącego rady, oficera zarządzającego miejscową drogówką oraz gubernatora Kamczatki. Prosił w nich, by „zabezpieczono miejsce do przywiązywania koni” podczas najbliższej sesji rady. Koledzy zasiadający z nim w tym organie zrzucili się na bilet miesięczny dla Puczkowskija, ale ten odmówił przyjęcia prezentu.

Radny zgodnie z zapowiedziami przyjechał konno na sesję. Przy wejściu do budynku czekał na niego funkcjonariusz policji, który wręczył mu wyzwanie na przesłuchanie. Według mundurowego Puczkowskij miał dopuścić się „wykroczenia administracyjnego”.