W Algierii odłączono internet na czas egzaminu maturalnego. W użyciu także wykrywacze metalu

W związku z ogólnokrajowymi egzaminami dojrzałości, władze Algierii od 20 do 25 czerwca będą na godzinę wyłączać internet. Z siecią nie połączymy się zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i stacjonarnych. Internet będzie odłączany równo z rozpoczęciem pisania testów, by uniknąć możliwych przecieków. To reakcja rządu na sytuację z 2016 roku, kiedy wszystkie pytania były dostępne online. Wówczas nie pomogło tymczasowe odłączenie serwisów społecznościowych, dlatego w tym roku internetu nie będzie wcale.

Minister Edukacji Nouria Benghabrit przekazała w rozmowie z gazetą „Annahar”, że władze nie są całkowicie zadowolone z tej decyzji, ale „nie mogą pozostać pasywne w obliczu możliwego przecieku”. Dodatkowo we wszystkich budynkach, w których przeprowadzane są egzaminy, zakazano wnoszenia urządzeń elektronicznych z dostępem do internetu. Zakaz dotyczy zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Przy wejściach do szkół i sal egzaminacyjnych ustawione zostały wykrywacze metalu. W drukarni odpowiedzialnej za stworzenie kopii testów zamontowano kamery monitoringu i systemy zakłócające sygnał telefonów komórkowych. W tym roku algierskie szkoły wyższe opuści 700 tys. absolwentów.

