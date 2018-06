LOT staje się narodowym przewoźnikiem na Węgrzech

W czwartek w Budapeszcie prezes Rafał Milczarski ogłosił uruchomienie kolejnego już połączenia ze stolicy Węgier, tym razem do Londynu. Fakt, że Budapeszt staje się dla polskiej firmy równie ważnym centrum przesiadkowym jak Warszawa wykracza poza typowo biznesowe strategie, stając się raczej dowodem na to, jak polityczne sojusze rządów Polski i Węgier, wzmacniane są gospodarczymi więzami.

Potwierdził to węgierski minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto, mówiąc, że LOT zwiększa konkurencyjność Węgier w Europie, zwłaszcza w sytuacji, gdy wyjście z UE Wielkiej Brytanii osłabia wolnorynkowe tendencje w samej UE. Kraje Europy Środkowe odczuwają te zmiany na własnej skórze. Dość wspomnieć o niesławnej dyrektywie o pracownikach delegowanych, przeforsowanej przez kraje zachodniej Europy kosztem bardziej konkurencyjnych firm z naszej części UE.

Chęć utrzymania konkurencyjności Europy Środkowej, której służyć ma m.in. ekspansja LOT-u w regionie nie jest jedynym, co łączy Polskę z najbliższymi sąsiadami. Kraje Grupy Wyszehradzkiej mają także podobnie krytyczne podejście do migracyjnej polityki otwartych drzwi, obowiązującej do niedawna w UE. Warszawa, Budapeszt czy Praga zbierały za to potężne cięgi. Jednak tak krytykowana niechęć Grupy Wyszehradzkiej do przyjmowania imigrantów staje się coraz powszechniej obowiązującą w Unii strategią.

Tego samego dnia, gdy prezes Milczarski i minister Szijjarto mówili o korzyściach ze wspólnych, środkowoeuropejskich projektów biznesowych, w Budapeszcie premierzy Węgier, Polski, Czech i Słowacji podejmowali kanclerza Austrii. Sebastian Kurz podziela ich migracyjne zastrzeżenia, starając się montować w Europie szeroki antymigracyjny front ze wsparciem Grupy Wyszehradzkiej, Włoch a być może także Danii.

Jest on oczywiście wewnętrznie niespójny i zmontowany ad hoc w jednym konkretnym celu, tak jak państwa środziemnomorskie skrzykują się by lobbować za poluzowaniem dyscypliny fiskalnej a bogata Północ strefy Euro za racjonalnym gospodarowaniem pieniędzmi. Wschód UE dotąd nie miał szczęścia do zwarcia szeregów na tyle, żeby zacząć skutecznie wpływać na politykę Brukseli zgodnie ze swoimi interesami. Nie jest oczywiście powiedziane, że i tym razem się to uda. Na pewno jednak łatwiej będzie próbować, gdy będzie więcej integrujących region projektów gospodarczych. Takich jak choćby decyzja rządu w Budapeszcie, żeby to firma z Polski a nie np. z Francji czy Niemiec stała się odpowiednikiem narodowego przewoźnika na Węgrzech.