Trump zapowiada 20-procentowe cło na samochody z UE

Potężna eksplozja w Niemczech. Zawaliła się kamienica

Co najmniej 25 osób zostało rannych w wyniku eksplozji, do której doszło w mieście Wuppertal w Niemczech. Wybuch był tak silny, że doprowadził do zawalenia budynku. Zniszczone są też samochody, które były zaparkowane w pobliżu.