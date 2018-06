Aresztowano wszystkich policjantów w mieście. Chodzi o zabójstwo polityka

Z informacji BBC wynika, że 64-letni Fernando Angeles Juarez zginął w czwartek 21 czerwca. Polityk kandydujący na burmistrza w mieście Ocampo został zastrzelony przez nieznanego sprawcę przed jedną ze swoich posiadłości. Prokuratorzy oskarżyli Oscara Gonzaleza Garcię, który pełni w Ocampo funkcję sekretarza ds. bezpieczeństwa publicznego, o udział w zabójstwie polityka.

Aresztowano wszystkich

Kiedy w ubiegłą sobotę agenci federalni przybyli do miasta, by zatrzymać Garcię, zostali powstrzymani przez lokalnych policjantów, którzy są podwładnymi podejrzanego. Agenci wrócili następnego dnia rano ze wsparciem i aresztowali zarówno sekretarza jak i 27 mundurowych, którzy zostali zakuci w kajdanki i przewiezieni na przesłuchanie do stolicy stanu, Morelii. Tym samym z miasta wywieziono wszystkich stacjonujących tam oficerów. BBC podaje, że zarówno funkcjonariusze jak i Garcia są podejrzani o powiązania ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.

Angeles Juarez był odnoszącym sukcesy biznesmenem z niewielkim doświadczeniem politycznym. Początkowo nie był związany z żadną opcją polityczną, ale później dołączył do centrolewicowej Partii Rewolucji Demokratycznej. – Nie mógł znieść widoku ubóstwa, nierówności i korupcji – powiedział jeden z jego najbliższych przyjaciół.

1 lipca w Meksyku mają odbyć się wybory powszechne, podczas których wybrani zostaną: nowy prezydent, senatorowie oraz członkowie Izby Deputowanych. Angeles Juarez nie jest pierwszym zamordowanym politykiem. Według statystyk, od czasu poprzednich wyborów zamordowano ponad 100 osób zaangażowanych w politykę.

