Rzeczniczka Donalda Trumpa wyproszona z restauracji. Prezydent zareagował

Sarah Sanders napisała 23 czerwca na Twitterze, że odwiedziła restaurację Red Hen w Lexington. Niestety, nie będzie wspominała tej wizyty dobrze. Właścicielka lokalu wyprosiła rzeczniczkę Donalda Trumpa ponieważ ta pracuje dla prezydenta. „Jej działania mówią więcej o niej, niż o mnie. Zawsze dokładam wszelkich starań, by traktować ludzi, w tym tych, z którymi się nie zgadzam, z szacunkiem. Będę ciągle to robiła” – napisała Sanders.

Reakcja Trumpa

Do zdarzenia dwa dni później odniósł się Trump. „Restauracja Red Hen powinna bardziej skupić się na czyszczeniu brudnych zadaszeń, drzwi i okien (potrzebuje prac malarskich) zamiast odmawiać obsługi tak wspaniałej osobie jak Sarah Sanders. Zawsze wyznawałem zasadę, że jeśli restauracja jest brudna na zewnątrz, jest też brudna od środka!” – napisał na Twitterze prezydent Stanów Zjednoczonych.

Jak donosi „The Independent” restauracja spotkała się z krytyką nie tylko ze strony najważniejszej osoby w państwie, ale także setek niezadowolonych zwolenników obecnego prezydenta. W artykule przypomniano, że właścicielka lokalu miała powiedzieć Sanders, że ta nie zostanie obsłużona, ponieważ pracuje dla „nieludzkiej i nieetycznej” administracji. Po tym zajściu internauci zaczęli publikować w sieci negatywne recenzje lokalu.

„Jadłem tam kilka tygodni temu. Nigdy bym tam nie zjadł, gdybym wiedział, że to tacy nie-amerykańscy, nienawistni bigoci" – napisał jeden z użytkowników. „Pasuje do nazizmu, ta restauracja jest idealna do serwowania nienawiści i gorzkich alkoholi swoim liberalnym klientom” – brzmi inny z komentarzy. Nie brakuje także komentarzy przychylnych właścicielce lokalu w tym takich, w których napisano o „lokalu z moralnością, który dba o sprawiedliwość” .

Krytyka prezydenta

Urzędnicy administracji Trumpa jak i sam prezydent spotkali się ostatnio z dużą krytyką po tym jak Trump wprowadził politykę „zerowej tolerancji” wobec nielegalnej imigracji, w wyniku której ponad 2300 dzieci zostało oddzielonych od rodziców na granicy amerykańsko-meksykańskiej.

Czytaj także:

Znany magazyn zafałszował okładkę z Trumpem? Ojciec dziewczynki ze zdjęcia odpowiada