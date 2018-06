Ta renowacja przebije słynny fresk „Ecce Homo”? Tym razem padło na świętego Jerzego

Wizerunek świętego Jerzego, który zdobił kaplice w miejscowości Estella w Hiszpanii, został odrestaurowany w bardzo nieumiejętny sposób najprawdopodobniej przez nauczyciela rękodzieła na prośbę władz parafialnych kościoła św. Michała.

Burmistrz Estelli, która leży na południowy zachód od Pampeluny w regionie Nawarra, domaga się odpowiedzi od władz parafialnych, dlaczego nie skonsultowano się z nim przed rozpoczęciem prac. Koldo Leoz zaznaczył, że widział efekty prac mężczyzny, który miał odrestaurować malowidło i nie jest z niego zadowolony. – To nie jest rodzaj renowacji, jaki powinien być przeprowadzony w przypadku XVI-wiecznego malowidła. Użyli tynku i niewłaściwego rodzaju farby. Możliwe, że utracone zostały przez to pierwotne warstwy farby – dodał. Leoz poinformował, że wezwani zostali już eksperci, którzy sprawdzą, czy możliwe jest cofnięcie prac konserwatorskich. – To praca, którą powinni wykonać eksperci – podkreślił.

Sześć lat temu hitem internetu stał się niezręcznie odrestaurowany XIX-wieczny fresk „Ecce Homo”. Wszystko za sprawą 80-letniej konserwatorki zabytków Cecilii Gimenez. Kobieta swoją pracę wykonała tak nieudolnie, że nie można utrzymać powagi, patrząc na jej dzieło.

Święty Jerzy

Święty Jerzy był jednym z Czternastu Wspomożycieli i jest uznany za wielkiego męczennika przez Kościół prawosławny. Może być traktowany jako postać historyczna, czego dowodzą źródła naukowe. Legenda o świętym Jerzym opowiada o jego starciu ze smokiem.

Według legendy współczesnej Jerzy urodził się w drugiej połowie III wieku. Wstąpił do armii rzymskiej i został trybunem ludowym. Jerzy zmuszony był do uczestnictwa w prześladowaniach chrześcijan w związku z decyzją Dioklecjana. Gdy sprzeciwił się jej, cezar nakazał go torturować i zabić. Po torturach został zabity przez ścięcie pod murami Nikomedii.

