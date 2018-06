Rzeźnicy proszą o ochronę przed weganami. „Nie jesteśmy w stanie pracować”

– Celem jest podniesienie świadomości społecznej (...) Dzisiaj zmagamy się z kostkami brukowymi rzuconymi w witryny sklepowe. Co będzie jutro? Każdy się o to boi i wszystkich to denerwuje. Oczywiście, nie wymagamy, aby policjant stał pod każdym sklepem mięsnym. Ale służby znają tych wegańskich ekstremistów i powinny podjąć jakieś działania – tłumaczy Jean-François Guihard.

Przewodniczący Francuskiej Konfederacji Rzeźników w rozmowie z „Le Parisien” powiedział, że najczęściej ataków dokonują zamaskowani ludzie i nazwał to „tchórzliwymi aktami przemocy” . Podkreślił, że znacznie częściej atakowane są małe sklepy, a nie wielkie supermartkety czy strzeżone rzeźnie. Jego zdaniem najbardziej zagrożeni są właściciele małych firm, zatrudniający kilku pracowników.

Guihard podkreślił, że szanuje wegan i ich wybór dotyczący niejedzenia mięsa. – Prosimy tylko o to, żeby szanowali nasz zawód i naszych klientów. Weganie jednak są wciąż w mniejszości – dodał.