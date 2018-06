Ten dom wygląda jak z bajki. Miłośnicy fantastyki będą zachwyceni!

Uwielbiasz fantastyczny świat pełen przygód i niezwykłych postaci? Czytając książki zawsze marzyłeś o tym, żeby przenieść się w bajkowy świat? Artysta i deweloper Ed Bemis postanowił zaprojektować niezwykły dom, którego wystrój jest utrzymany w baśniowej stylizacji. Dom, który był budowany przez kilka lat, znajduje się w Ashland w stanie Oregon. Do realizacji projektu wykorzystano tylko i wyłącznie materiały ekologiczne. Wnętrze domu jest ogrzewane za pomocą energii geotermalnej. Podgrzewana jest także podłoga wykonana z drewna klonowego.

Ed Bemis podkreśla, że miejsce to jest tak wyjątkowe, ponieważ przy każdym elemencie wystroju wnętrza pracował przez co najmniej kilka tygodni. Najwięcej czasu zajęła mu budowa niezwykle bogato zdobionych drzwi. – Stylistyka nawiązuje do powieści fantastycznych. Stąd w środku znajduje się wiele smoków oraz tajemniczych kwiatów – wyjaśnia. W ogrodzie postawiono specjalny basen, w którym woda jest podgrzewana energią słoneczną. Cały budynek ma powierzchnię 825 metrów kwadratowych. Dom został wystawiony na sprzedaż. Można go nabyć za kwotę 7,6 mln dolarów.