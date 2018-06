Parlament Europejski zmniejszy się po Brexicie. Polska zyska dodatkowego europosła

Jak podaje Polskie Radio, na zakończenie pierwszego dnia szczytu w Brukseli unijni przywódcy podjęli decyzję w sprawie podziału mandatów w Parlamencie Europejskim. Pod koniec marca przyszłego roku w europarlamencie zostaną zwolnione 73 miejsca w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.

Podział mandatów

Przywódcy zadecydowali, że z puli 73 miejsc zostanie rozdzielonych tylko 27. Mandaty trafią do 14 krajów. Zyska na tym Polska, która otrzyma dodatkowego deputowanego. Po tej zmianie nasz kraj w PE będzie reprezentowało 52 europosłów. Co z pozostałymi 46 mandatami zwolnionymi przez Brytyjczyków? Zgodnie z decyzją uczestników szczytu, będą one trzymane w rezerwie na wypadek dołączenia do UE kolejnych krajów w przyszłości.

Brytyjczycy nie chcą Brexitu?

Przypomnijmy, 24 czerwca tysiące ludzi wyszło na ulice Londynu w marszu „Głos narodu” przeciw opuszczeniu Unii Europejskiej przez Wielką Brytanię. Manifestanci domagali się kolejnego referendum przed dopełnieniem ostatecznych formalności ws. Brexitu. Protestujący wyszli na ulice Londynu z flagami Unii Europejskiej, by uczcić drugą rocznicę referendum, w którym zdecydowano, że Wielka Brytania nie będzie członkiem UE. Szacuje się, że w demonstracji wzięło udział około 100 tys. osób.

Referendum ws. Brexitu odbyło się w Wielkiej Brytanii w 2016 roku. Za opuszczeniem Wspólnoty zagłosowało 52 proc. wyborców, a przeciwnego zdania było 48 proc. Wyniki głosowania okazały się sporym zaskoczeniem, bowiem z sondaży wynikało, że obywatele opowiadają się za pozostaniem w UE i dalszą integracją.