Kim Dzong Un wprowadza nowe prawo. Zakaz krótkich spódniczek i „prowokacyjnych” tańców

Dodawał truciznę do jedzenia współpracowników. Jest podejrzany o zabójstwo 21 osób

Niemieccy śledczy prowadzą dochodzenie w sprawie mężczyzny, który jest podejrzany o śmierć 21 współpracowników. Miał on dodawać truciznę do jedzenia swoich kolegów, co pośrednio mogło doprowadzić do ich zgonów.