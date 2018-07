Modelka oburzyła internautów. Pozowała nago przed Ścianą Płaczu

Marisa Papen jest belgijską modelką, która zasłynęła z nagich sesji zdjęciowych w różnych miejscach świata. Doświadczenia z lat ubiegłych niczego jej jednak nie nauczyły. Po tym, jak rok temu została aresztowana w Egipcie za rozbieraną sesję zdjęciową w świątyni, teraz wywołała oburzenie w Izraelu.

Sesja w Jerozolimie

Jak donosi portal news.com.au, Papen opublikowała zdjęcia, na których pozuje nago przed Ścianą Płaczu w Jerozolimie, czyli miejscem świętym dla Żydów. Jest to pozostałość po murze okalającym Świątynię Jerozolimską, a jednocześnie miejsce pielgrzymek wyznawców judaizmu z całego świata. Miejsce wokół Ściany jest ściśle kontrolowane przez żołnierzy, a każdy wchodzący na teren placu podlega szczegółowej kontroli. Belgijka wpadła jednak wraz ze swoim fotografem Mathiasem Lambrechtem na pomysł, jak wykonać nagą sesję zdjęciową.

– Rozmawialiśmy z bardzo przyjaznym facetem, który okazał się muzułmaninem i zaprosił nas do swojego domu na kawę i herbatę miętową – powiedziała w rozmowie z mediami. Modelka przyznała, że wraz z fotografem zapytała właściciela domu o to, czy może zrobić sobie zdjęcia na dachu. Stamtąd rozpościerał się widok na Ścianę Płaczu. Gościnny gospodarz zgodził się, choć gdy dotarło do niego, że kobieta chce się rozebrać, zaczął stawiać opór. W końcu jednak fotograf wykonał zdjęcie, a Papen zamieściła je na Facebooku.

Po tej sesji na Belgijkę wylała się fala krytyki. Modelka odpowiadając na negatywne komentarze napisała, że „religia coraz bardziej zmienia ludzkość w juczne zwierzęta”. „Nie mamy już okazji posłuchać naszego serca i instynktu. Od urodzenia poddajemy się praniu mózgu. Jak skóra i nagie ciało mogą kogoś złościć?” – podsumowała.