Nietypowa opcja w KFC. W menu pojawił się... smażony kurczak z goframi

KFC chce przetestować nową pozycję w swoim menu - smażonego kurczaka w połączeniu z goframi. Taki nietypowy zestaw klienci będą mogli zamówić od poniedziałku w Karolinie Północnej w Stanach Zjednoczonych. Kurczaki i gofry w KFC mają być dostępne w różnych opcjach.

„Chcemy wprowadzać nowe opcje do menu”

– Wiemy, że kurczaki i gofry są uwielbiane w Stanach Zjednoczonych, szczególnie na południu. Nie każdy zawsze ma do nich dostęp – powiedział Mike Wesley, starszy dyrektor marketingu KFC w USA. – Staramy się dodawać nowe pozycje do menu, a kurczak i gofry są idealnym daniem do przeprowadzenia testów. Jesteśmy podekscytowani i chcemy usłyszeć, jak nowa pozycja w ofercie zostanie przyjęta przez klientów – dodał.

Jak na razie, oferta ze smażonymi kurczakami i goframi jest dostępna tylko w niektórych restauracjach KFC w USA. Jeśli testowanie nowej opcji zakończy się pozytywnie, być może potrawa pojawi się także w innych krajach.

