Jest wyrok ws. Micheila Saakaszwilego. Były prezydent Gruzji skazany za nadużycie władzy

Jak podaje agencja Reutera, sąd w Gruzji skazał Micheila Saakaszwilego zaocznie na 6 lat więzienia. Wyrok zapadł w sprawie nadużywania władzy oraz ukrywania dowodów pobicia opozycyjnego parlamentarzysty w czasie, gdy skazany sprawował urząd prezydenta.

Zwolennicy krytykują, sąd odpowiada

To nie pierwszy wyrok w sprawie byłego prezydenta. W styczniu został on skazany na trzy lata więzienia za próbę ukrywania dowodów w sprawie zabójstwa gruzińskiego bankiera. Wyrok z 28 czerwca dotyczy z kolei ukrywania dowodów na temat pobicia Walerego Gelaszwili w 2005 roku, czyli w czasie, gdy Saakaszwili był prezydentem.

Wyrok został już skrytykowany przez zwolenników Saakaszwilego, którzy twierdzą, że stoi za nim motywacja polityczna. Sąd odrzucił te zarzuty. – Bardzo ważne jest by powiedzieć, że sąd kategorycznie wyklucza jakąkolwiek motywacją stojącą za werdyktem – powiedział sędzia Shorena Guntsadze.

Deportacja do Polski

Saakaszwili obecnie przebywa w Holandii, ponieważ jego żona pochodzi właśnie z tego kraju. Przeniósł się tam po tym, jak w lutym został deportowany z Ukrainy do Polski. Były gruziński prezydent został wydalony z Ukrainy po tym, jak najpierw pozbawiono go ukraińskiego obywatelstwa, a później oskarżono go o prowadzenie na Ukrainie antyrządowych manifestacji, które miały być finansowane przez byłego prezydenta Wiktora Janukowycza.

Prokurator generalny Jurij Łucenko 5 grudnia 2017 roku informował, że zatrzymanie Saakaszwilego było częścią operacji „zakłócenia planu zemsty sił prokremlowskich na Ukrainie”. Śledczy twierdzą, że dysponują nagraniami, które mają dowodzić, że Saakaszwili otrzymał setki tysięcy dolarów od grupy przestępczej.