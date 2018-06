Mistrz olimpijski i jego 20 lat starszy mąż doczekali się syna. Ogłosili to w prasie

23-letni Brytyjczyk Tom Daley jest mistrzem olimpijskim w skokach do wody. O swojej orientacji seksualnej poinformował opinię publiczną w 2013 roku za pomocą specjalnego nagrania, które opublikował na portalu Youtube. Filmik został do tej pory wyświetlony ponad 12 milionów razy. Sportowiec zdradził wówczas, że jego partnerem jest starszy o 20 lat scenarzysta Dustin Lance Black, który jest m.in. laureatem Oscara za film „Obywatel Milk”. W 2015 roku para się zaręczyła, a dwa lata później zawarła związek małżeński. Ślub do ostatniej chwili był utrzymywany w tajemnicy.

W walentynki homoseksualna para udostępniła w mediach społecznościowych fotografię ze zdjęciem USG. W ten sposób Daley i Black chcieli pokazać swoją radość z faktu, iż spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Syna urodziła im 26 czerwca 2018 roku surogatka, co świeżo upieczeni ojcowie ogłosili na łamach brytyjskiej prasy.

– To szalone doświadczenie. Zmienia zupełnie spojrzenie na życie – tak o perspektywie ojcostwa mówił w kwietniu podczas Commonwealth Games Daley. – Weźmy choćby latanie samolotem. Nigdy się tego nie obawiałem, a teraz, gdy pojawiły się turbulencje, byłem przerażony, bo wiedziałem, że muszę dbać o więcej niż własne życie – podkreślał.