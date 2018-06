Wybrano 50 najlepszych restauracji na świecie. Czym się wyróżniają?

XXXTentacion przyszedł na własny pogrzeb. Ujawniono wstrząsający klip zabitego rapera

Kilka tygodni przed tym, jak został zastrzelony, raper XXXTentacion nakręcił teledysk do jednego ze swoich hitów. W klipie do utworu „Sad!” 20-latek uczestniczy we własnym pogrzebie.